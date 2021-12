Consueto scambio di auguri natalizi della Compagnia Dialettale Biscegliese / FOTO

Dopo il tutto esaurito nelle cinque serate di “Andrà… tutto bene?”, la Compagnia Dialettale Biscegliese si è ritrovata per il consueto scambio di auguri.

Un successo, quello della commedia n. 28, giunto dopo un anno di stop forzato dalla scene. Il pubblico biscegliese, e non solo, ha decisamente apprezzato la comicità dell’edizione 2021 del lavoro teatrale e sta già correndo ad acquistare il dvd già disponibile in alcuni punti della città.

“Grazie a tutte le interpreti e a tutti gli interpreti di questa commedia”, ha sottolineato nel suo discorso il regista Uccio Carelli, “Grazie a chi è con noi da tanti anni, a chi è tornato dopo un breve periodo e a chi è stato con noi per la prima volta”.

“Non è facile metter su una commedia”, ha evidenziato il presidente Vincenzo Lopopolo, “Ma tutti insieme siamo riusciti a regalare alla città, ancora una volta, buonumore e spensieratezza. Auguri a tutte e a tutti”.

L’autore Pino Tatoli ha fatto sapere di essere già all’opera per la stesura della prossima commedia. Non ci resta che attendere il prossimo autunno per scoprirne titolo e caratteristiche.