Compagnia Teatro del Viaggio, al via le iscrizioni per il corso di teatro e canto

Ripartono le iscrizioni per la quarta edizione del laboratorio di teatro e canto della Compagnia Teatro del Viaggio, reduce dai successi dello spettacolo dedicato a don Pasquale Uva e di quello portato in scena a Trani, al cospetto del principe Alberto di Monaco. La compagnia guidata da Gianluigi Belsito e Vanna Sasso si appresta dunque a riaprire i battenti per proporre agli aspiranti attori biscegliesi un laboratorio che, nell’arco di un anno, permetterà loro di approcciarsi per la prima volta al palcoscenico o di perfezionare abilità già acquisite.

Gli incontri, dedicati esclusivamente ai maggiorenni, si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì in orario serale. Il laboratorio del lunedì, dedicato all’attività teatrale, si svolgerà presso il Circolo Unione e sarà guidato da Gianluigi Belsito; l’incontro del mercoledì, condotto da Vanna Sasso, si svolgerà presso la Nuova Accademia Orfeo e consisterà di lezioni di canto e dizione. Nonostante la presenza di due insegnanti di chiara fama, i laboratori saranno comunque strutturati non come lezioni frontali, ma sotto forma di veri e propri workshop, attraverso i quali gli alunni saranno costantemente chiamati a sperimentare e mettersi in gioco. Caposaldo di questa organizzazione è la scelta di non ripartire i corsi a seconda del livello di abilità degli alunni: in tal modo, i principianti avranno infatti nei loro compagni più progrediti i primi modelli da imitare.

«È fondamentale per noi», sottolinea Gianluigi Belsito, «che l’intero percorso laboratoriale sia indirizzato ad un evento conclusivo di forte richiamo. E il modo in cui impostiamo gli incontri prevede il coinvolgimento diretto dei corsisti nella mia stessa regia, che non risulta imposta dall’alto ma diventa il frutto di una costruzione. La scelta di dedicarci agli adulti, poi, ci porta ad approfondire più che a intrattenere: ecco perché i risultati finali, a detta del pubblico, risultano essere così potenti».

L’attività laboratoriale, della durata di circa otto mesi, culminerà come di consueto nella realizzazione di uno spettacolo teatrale, che verrà messo in scena nei mesi estivi. «Ci tengo a sottolineare», conclude Belsito, «che la mia compagnia Il Teatro del Viaggio lavora molto soprattutto fuori Bisceglie, e molti nostri allievi tra i più preparati entrano da professionisti nelle nostre produzioni future, non ultima quella che abbiamo avuto l’onore di rappresentare nel castello di Trani al cospetto del Principe Alberto di Monaco».

Per le iscrizioni ai corsi e per ulteriori informazioni sull’organizzazione è possibile contattare la compagnia all’indirizzo email ilteatrodelviaggio@gmail.com o al numero 333 912 0388.