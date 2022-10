Carlo Monopoli e Raffaella Montini presentano corsi di teatro e teatro musicale / DETTAGLI

Carlo Monopoli, conosciuto come attore e regista a livello locale e nazionale, con la sua Compagnia

Teatrale Res Comica con la quale ha portato in scena, con grande successo, buona parte del Teatro di

Eduardo; si è affermato nel corso degli anni come straordinario formatore di talenti nel campo dello

spettacolo.

Raffaella Montini, soprano e performer nel mondo del musical. Docente, vocal coach e professionista

a livello nazionale ed europeo; prepara vocalmente molti alunni, qualcuno dei quali ha già spiccato il

volo in campo artistico.

E ci sono gli spazi dell’affermata Accademia Musicale “Biagio Abbate”, realtà di consolidata

competenza nella città di Bisceglie diretta da Enza Martina.

Tre ingredienti per un trinomio che promette risultati di qualità; l’offerta formativa è elevata visto il

curriculum dei docenti.

Da fine ottobre si terranno due corsi: Corso di Teatro e Corso di Teatro Musicale per chi oltre alla

recitazione vuole cimentarsi con l’arte del canto. Entrambe le soluzioni sono rivolte a qualsiasi fascia

di età e per chiunque vorrà mettersi in gioco. Obiettivo finale la realizzazione di uno spettacolo.

Le attività saranno divise e diversificate per età: Gruppo Young si rivolgerà ai bambini dai 5 ai 14

anni (scuola primaria e secondaria di primo grado), Gruppo Sedici-100 al quale si può accedere dai

16 anni in su.

Per far conoscere e presentare le attività dei corsi l’Accademia Musicale “Biagio Abbate” organizza

negli spazi di Corso Garibaldi, 17 un pomeriggio di Open Day, sabato 15 ottobre, dalle 18.00 alle

19.00. È gradita la prenotazione 393.6317281 o all’ indirizzo mail

accademiabiagioabbate@gmail.com

La missione della Scuola è fornire il più alto livello di formazione artistica a interpreti e creativi di

talento, in modo che possano realizzare pienamente il loro potenziale.