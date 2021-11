ArteVives presenta “Baramba Hola”: l’iniziativa musicale dedicata ai più piccoli

L’associazione di promozione sociale ArteVives, presieduta da Mario Sergio Zecchillo, presenta oggi, domenica 21 novembre, nelle sale di Palazzo Vives-Frisari, un concerto interattivo riservato ai bambini da 0 a 5 anni, ideato secondo la metodologia “musica in culla”, dal titolo “Baramba Hola”.

La programmazione di Artevives per la stagione 2021/22 prosegue con questa iniziativa dedicata ai più piccoli, a cura delle operatrici certificate Nicla Didonna, Giovanna Greco e Sabrina Rotondi della scuola di musica “Arte Rapsodica School” di Noicattaro, dove i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera da favola e vivranno un’esperienza unica, nel corso della quale verrà raccontato loro come e da quali fonti nasce la musica. La mostra di illustrazioni sarà curata da Irene Guglielmi.

L’evento si svolgerà in due set distinti: il primo alle ore 17.00, l’altro alle ore 18.30. Il costo del biglietto è di 6 euro a bambino, ognuno dei quali dovrà essere accompagnato da un adulto, che entrerà gratuitamente. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti contattare i numeri 3495452270 e 3423504503.

Il calendario di Artevives non si esaurisce qua: prevede, infatti, altri tre appuntamenti a dicembre. Si parte con la prestigiosa partecipazione all’interno del “Mediterraneo – festival d’autunno” promosso da Sistema Garibaldi, giovedì 2 dicembre alle ore 18.00, presso Bon Ton Cioccolateria, con il concerto “La via del the”. Ad esibirsi, Veronica Sinigaglia – canto, viella, flauti – e Nico Acquaviva alla chitarra. Seguiranno due interessanti concerti all’interno di Palazzo Vives Frisari: sabato 18 dicembre, ore 20.00, jazz d’autore con i “Forbidden Colours”, formati da Nando Di Modugno alla chitarra e Rie Matsushita al pianoforte; giovedì 30 dicembre, ore 19.00, sarà la volta di “Romanze: gran galà lirico” con il soprano Veronica Sinigaglia, il mezzosoprano Tina D’Alessandro ed il tenore Pantaleo Metta.

“Continuiamo la nostra intensa attività all’insegna di appuntamenti che spaziano fra generi, forme d’arte e pubblico diversi, con uno sguardo particolare rivolto agli appassionati di musica”, commenta il direttore artistico Andrea Zecchillo. “Siamo felici ed orgogliosi dell’autentico sold out riscontrato in occasione del recente concerto-spettacolo ‘Piano y flamenco’ ; molto proficua è risultata inoltre la collaborazione con la food community ‘ArteinCucina’ per lo show cooking svoltosi alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Insomma, puntiamo a proposte culturali di qualità, originali e sempre coinvolgenti”.