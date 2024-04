Antonio Albanese, Virginia Raffaele e Riccardo Milani incontrano il pubblico del Politeama Italia

Domenica 7 Aprile, alle ore 19:00, Antonio Albanese, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani saranno presenti in sala al Politeama Italia di Bisceglie per salutare il pubblico prima della proiezione del film “Un mondo a parte”.

Michele Cortese (Antonio Albanese) è un maestro elementare che, dopo trent’anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più di “cercare di salvare gente che non ha intenzione di essere salvata, e ti mena pure”. Pur essendo di ruolo, chiede l’assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell’alta Val di Sangro, nel cuore del Parco nazionale dell’Abruzzo, che conta 378 anime.

Quando Michele arriva alla scuola del nuovo incarico, attraversando montagne innevate popolate da lupi, scopre che dovrà insegnare ad una pluriclasse di soli sette bambini fra prima, terza e quinta elementare. E in breve scoprirà anche che il preside del comprensivo di una cittadina più grande ha tutto l’interesse a che la scuola di Rupe chiuda i battenti, dato che gli alunni di quinta se ne andranno e occorre un numero minimo di studenti per non accorpare lo sparuto gruppetto alla scuola più grande.

Toccherà al maestro Cortese e alla vicepreside Agnese (Virginia Raffaele), insieme al personale scolastico, ai bambini e agli abitanti di Rupe, tentare di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace.

I biglietti per la proiezione del film sono acquistabili sul sito www.politeamaitalia.com.