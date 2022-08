Al via oggi Libri nel Borgo Antico 2022 con lo spettacolo dedicato a Don Pasquale Uva

Si inaugura oggi giovedì 25 agosto, la tredicesima edizione di Libri nel Borgo Antico con lo spettacolo “Dedicato a Don Pasquale”, scritto e diretto da Gianluigi Belsito, che andrà in scena alle ore 21.30 in Largo Castello. L’evento è stato organizzato con la preziosa collaborazione del main sponsor Universo Salute – Opera Don Uva nell’anno in cui ricorre il Centenario di fondazione dell’Opera e della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.

Lo spettacolo è stato pensato non come una semplice biografia dedicata a Don Uva, ma come la celebrazione di un percorso spirituale e umano che ha portato ad alleviare le sofferenze di tanti infelici. Un’opera originale che nasce da un laboratorio teatrale aperto a ben quaranta interpreti, svoltosi negli scorsi mesi, che mette insieme teatro, musica, danza e audiovisivo, diventando un rispettoso dono artistico a Padre Uva.

I partecipanti sono vari e di varia estrazione artistica, tra professionisti e allievi attori, coordinati con la collaborazione di Lucia Nigri, e noti esponenti della Compagnia Dialettale Biscegliese, tra cui Uccio Carelli, che darà corpo e voce a Don Pasquale Uva. Si rafforza inoltre il sodalizio artistico con Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso, che sarà una degli ospiti canori dell’evento insieme a Sokol Gjergji e Giuseppe De Candia.

Sul palco questa sera ci saranno anche Marco Jacopo Montaruli, Pino Tatoli, Isa Papagni, Franco Mastrodonato, Mariantonietta Campobasso, Girolamo Spagnoletti, Sonia Storelli, Vincenzo Lopopolo, Wilma De Feudis, Antonio Quercia, Claudia De Benedittis, Michelangelo Camero, Cindy Gjergji, Antonia Colabella, Daniela Belsito, Nadia Di Liddo, Lucia Favuzzi, Chiara Scarcelli, Felice La Notte, Emanuele Rosa, Angela Musci, Angela Uva, Anna De Felice, Angelica Uva, Anna Marino Squeo, Carmela Ricchiuti, Cecilia Bruni, Dina Matera, Giulia Ciccolella, Giusy Laluce, Maria Teresa Scoccimarro, Mariella Lacalamita, Valentino Gadaleta, Mariella Pasquale. Completano il cast il danzatore Walter Battista e Riccardo Campana alla chitarra. Le immagini che saranno proiettate sono state gentilmente concesse da Universo Salute.