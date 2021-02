Mancato rispetto norme anti Covid, denunciato biscegliese nel brindisino

Un biscegliese di 64 anni, come riportato dai principali quotidiani messapici, è stato deferito in stato di libertà in seguito a un’attività di controllo congiunta dei Carabinieri della Stazione di Ostuni, nel brindisino, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni e del personale dell’Asl Brindisi.

L’uomo, legale rappresentante di una società che gestisce un supermercato del luogo, sottoposto a controllo, avrebbe violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Nel corso dell’ispezione sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro circa 91 kg di alimenti non tracciati, privi della data di scadenza o già scaduti. Scattate, pertanto, una denuncia e una sanzione pecuniaria.