Dopo la spesa, colto da malore si accascia a terra. Un cassiere lo soccorre e gli salva la vita

Si reca al supermercato, si avvicina alla cassa per pagare, imbusta la sua spesa, paga, si dirige verso l’uscita per caricare l’auto ma viene colto da malore e si accascia a terra.

E’ ciò che è successo a un 55enne biscegliese nella giornata di mercoledì 10 aprile all’uscita del Famila di via Padre Kolbe a Bisceglie.

Accortosi di quanto accaduto, oltre che allertato dai richiamo di altri clienti, un cassiere raggiunge l’uomo accasciatosi per terra, lo rianima e mobilita la dottoressa presente quel giorno all’interno del supermercato per visite mediche obbligatorie al personale che si precipita per constatare le condizioni dell’uomo che, lentamente, riprende conoscenza e viene soccorso dagli operatori del 118 contattati dal personale del supermercato.

A raccontare a Bisceglie24 questa storia è Gianfranco, figlio del 55enne sfortunato protagonista dell’episodio che ora sta bene, che tiene a ringraziare sia il cassiere del supermercato, il primo a fiondarsi sull’uomo effettuando le manovre di rianimazione e, di fatto, salvandogli la vita, sia il personale sanitario che si è preso cura di suo padre.

“Se non fosse stato per la celerità e la prontezza con cui Enrico, il cassiere, si è avventato su mio padre accasciatosi a terra, oggi staremmo purtroppo raccontando un’altra storia. Una storia davvero brutta. Grazie di cuore a lui, al personale del Famila che si è mobilitato e alla dottoressa presente. Papà sta bene e anche lui ringrazia tutti per essersi presi cura di lui”, conclude Gianfranco.