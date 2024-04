Incendio alla struttura del Tuka: “Subito un grave atto vandalico, scongiurato il peggio”

Un incendio si è verificato nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile alla struttura del Tuka, noto lido estivo presente sul lungomare di Bisceglie.

“Abbiamo subito un grave atto vandalico – si legge nella nota del Tuka presenta sul profilo ufficiale Facebook – con un tentativo di incendio che per fortuna siamo riusciti a domare in tempo prima che fosse troppo tardi. E grazie alla tempestività che abbiamo scongiurato il peggio e siamo tornati a correre più veloci che mai. Non sarà un gesto vile e codardo a fermarci”.

“Con questo ringraziamo tutti coloro che, con un commento o un messaggio, ci sono vicini e a tutti diciamo che il Tuka non si è mai fermato e mai lo farà. Siamo operativi come sempre, col sorriso stampato sul viso – conclude la nota – la buona musica e la magica atmosfera che si respira al Tuka”.