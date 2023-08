Incidente tra due auto in via Fragata, un ferito, danneggiate due auto parcheggiate

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina a Bisceglie nei pressi dell’IISS Dell’Olio.

Alle ore 11 circa, protagonisti dell’accaduto una Citroen C1 guidata da una 49enne, nata a Molfetta ma residente a Bisceglie, che percorreva via Fragata ed una Fiat Punto con alla guida un uomo di Bisceglie di 39 anni che percorreva via Vincenzo Bellini. Nell’impatto tra i due mezzi la Punto ha subito una rotazione colpendo altri due mezzi regolarmente parcheggiati in zona danneggiandoli.

Il 39enne alla guida della Punto è strato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, mentre alla donna sono state prestate cure sul posto. Presente sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per regolare il traffico e ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.