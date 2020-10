Fotografo biscegliese rende nota positività al Covid attraverso post su social

Un nuovo caso di positività al Covid-19 vede protagonista un biscegliese, titolare di uno studio fotografico, che, attraverso il suo profilo personale Facebook, ha reso nota la sua situazione.

Stiamo parlando di Enzo Todisco, noto fotografo biscegliese che, con grande senso di responsabilità verso la comunità e i suoi clienti, su Facebook dichiara: “A seguito di accertamenti medici purtroppo mi è stata riscontrata la positività al Covid-19, positività per me asintomatica. Invito tutti coloro che nei giorni precedenti hanno avuto contatti con me a contattare il proprio medico di famiglia per le indicazioni del caso. Vi invito personalmente – conclude Todisco – ad utilizzare sempre la mascherina, unico presidio efficace. Confido nella comprensione di tutti e vi saluto”.

Contattato telefonicamente dalla redazione di Bisceglie24, Todisco ribadisce di stare bene, di trovarsi in isolamento domiciliare e ci chiede di invitare nuovamente i suoi clienti e tutti i suoi contatti a chiamare il proprio medico per i procedimenti del caso al fine di scongiurare conseguenze ancor più pesanti.