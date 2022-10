Bottiglie di vetro su giochi per bambini, Angarano: “Che rabbia queste immagini, balordi senza rispetto” / VIDEO

“Lanciano bottiglie di vetro sui giochi per bambini fuori alla scuola Pertini, in piazza Philipp Hackert, nella zona 167, fino a mandarle in mille pezzi. I cocci restano pericolosamente sui giochi e proprio all’esterno della scuola, dove frequentano bimbi di scuola dell’infanzia. Vanno via come se niente fosse, con aria di sfida, inveendo anche contro qualche residente”. A renderlo noto è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Non avete idea di che rabbia mi facciano queste immagini – dichiara – da genitore e da sindaco. Sfregiare in maniera così ignobile luoghi dove giocano bambini è da balordi senza un minimo di intelligenza, rispetto, sensibilità e cuore. Analizzeremo le telecamere di sorveglianza e, con l’ausilio della Polizia Locale, li scoveremo e multeremo così che la prossima volta ci pensino bene prima di fare meschine vigliaccate”.

“Proprio nella mattinata di sabato scorso – racconta il Primo cittadino – ero stato nella zona 167 per incontrare famiglie di residenti che mi hanno segnalato la persistenza di fenomeni spiacevoli. Stiamo lavorando ad un ulteriore potenziamento della videosorveglianza. Venerdì prossimo saremo in prefettura per firmare un protocollo propedeutico alla partecipazione ad un apposito bando. A breve installeremo i rallentatori per evitare che veicoli procedano ad alta velocità mettendo in pericolo l’incolumità altrui”.

“Stiamo preparando un’ordinanza che vieti in maniera ancor più drastica bivacchi, schiamazzi, l’uso di fuochi d’artificio, la vendita di bibite d’asporto in bottiglie di vetro agli esercenti della zona. Non ci fermeremo fino a quando la situazione non tornerà alla normalità”.