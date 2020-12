“Un anno di meraviglie”: arriva il calendario 2021 della Fondazione DCL

Anche quest’anno la Fondazione DCL (Donare – Condividere – Liberare) si prepara a questo Natale un po’ diverso dal solito con un regalo speciale: con il progetto nominato “Un anno di meraviglie”, la Fondazione ha realizzato il calendario 2021 interamente dedicato alla valorizzazione dei luoghi culturali della città di Bisceglie.

“Con alcuni ragazzi abbiamo voluto ‘visitare’ le meraviglie della nostra Città e abbiamo immortalato, grazie al nostro amico Enzo Todisco, bellissime foto che hanno composto il calendario 2021, un anno di meraviglie! Un grazie a tutti i collaboratori e all’équipe della Fondazione per questo ulteriore passo realizzato con cura e passione e grazie all’Amministrazione comunale per aver patrocinato il progetto”, comunica la Fondazione, presieduta da Lucia Di Ceglie. La DCL sottolinea, inoltre, che l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza ad una famiglia biscegliese che, a causa del Covid, si trova in difficoltà economiche.

Chi volesse riceverne una copia potrà scrivere all’indirizzo della Fondazione: info@fondazionedcl.it . A partire da venerdì 4 dicembre il calendario è disponibile dal fotografo biscegliese Enzo Todisco.