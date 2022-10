Successo per la Notte dei Sospiri 2022: festa dedicata al dolce tipico biscegliese / VIDEO

Il Castello Svevo di Bisceglie si è illuminato a festa per celebrare la notte dedicata al dolce tipico della nostra città. La Notte dei Sospiri, organizzata dall’Associazione Pasticcerie Storiche biscegliesi, si è svolta sabato 8 ottobre, coinvolgendo scuole e istituti alberghieri del territorio, nel rispetto e nella valorizzazione della tradizione cittadina.

Sono state numerose le novità di questa edizione, a cominciare dalla piacevole conversazione con il giornalista Vito Romaniello, che proprio da Largo Castello ha lanciato la seconda stagione dei podcast di “Italia Foodball Club”. Si è parlato di Bisceglie e della dolce leggenda legata al Sospiro, dei ricordi di Renzo Ferrante che da Bisceglie è partito per arrivare in serie A e della coinvolgente storia personale di un sopravvissuto alla prima ondata del Covid.

La serata è poi proseguita all’insegna della storia e della cultura. Il Prof. Luigi Palmiotti ha ripercorso la storia del Sospiro, mentre Nicola Gallo, in compagnia dell’Associazione “La Canigghie”, ha declamato alcuni versi in vernacolo tratti dalla sua opera dedicata al dolce biscegliese. Nicola Ambrosino, infine, si è esibito con la sua speciale performance poetica dedicata al Sospiro. Spazio anche alla musica. La band “Eravamo 4 amici al bar…” si è esibita presentando in anteprima un brano da loro ideato ispirandosi al fumetto “Io Sospiro”.

Gli organizzatori hanno inoltre riposto la consueta attenzione alla solidarietà. Il contributo raccolto è stato infatti devoluto per la ricerca e prevenzione in favore della LILT, sezione BAT.