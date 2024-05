Fissato il calendario scolastico 2024/25, ecco la data d’inizio

La Giunta regionale pugliese ha approvato il calendario scolastico 2024/25, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico.

Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati 223 giorni per le scuole dell’infanzia e 204 giorni per tutte le altre scuole, fissato l’inizio il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole il 7 giugno 2025.