Settimana santa, il calendario degli eventi religiosi e liturgici

A partire da domani, giovedì 1 aprile, entreranno nel vivo ricorrenze e momenti religiosi preparatori alla santa Pasqua. Alle ore 19, celebrazione in “Coena Domini” presso la basilica di san Giuseppe, al termine ora santa. Alle 19,30, invece, in cattedrale, santa messa nella Cena del Signore. A seguire, alle 20,45, adorazione eucaristica comunitaria.

Il 2 aprile, venerdì santo, alle 7 ufficio delle ore e lodi mattutine in cattedrale. Seguirà alle 8 momento di preghiera per l’Addolorata. Nel pomeriggio alle 17 celebrazione della passione del Signore. Al termine, alle 20, via Crucis in cattedrale e alla rettoria del santissimo. In contemporanea, alle 19, alla basilica di san Giuseppe azione liturgica della passione del signore.

Sabato 3 aprile, alle 19, veglia di risurrezione nella basilica di san Giuseppe e in cattedrale.

Domenica di Pasqua, il 4 aprile, che si aprirà alle 9 con la celebrazione eucaristica alla chiesa di san Michele arcangelo, a seguire, alle 10,30, celebrazione alla basilica di san Giuseppe. Alle 9 e le 11 sante messe anche in cattedrale. Celebrazioni che proseguiranno anche nel pomeriggio, alle 19, alla basilica di san Giuseppe e in cattedrale.