Scuole pugliesi, Tar sospende chiusura. In arrivo nuova ordinanza Regione

Il Tar della Puglia accoglie la richiesta di sospensione dell’ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano, che da fine ottobre ha disposto la chiusura di tutte le scuole, escluse quelle dell’infanzia.

A renderlo noto è il Codacons di Lecce che aveva presentato ricorso nei giorni scorsi.

La decisione giunge in un momento in cui la giunta regionale sta disponendo una nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 9 novembre. L’orientamento del presidente, infatti, è quello di delegare la scelta alle famiglie, per ciò che concerne le scuole elementari e la prima media, sul seguire le lezioni in presenza. La decisione del Tar cambia adesso gli equilibri. Teoricamente, dunque, la decisione dei giudici amministrativi porterà tutti gli studenti pugliesi a rientrare in classe da lunedì 9 novembre.