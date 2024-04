Rinviata per maltempo la passeggiata guidata in bicicletta

“La passeggiata in bicicletta alla scoperta del Dolmen Frisari, del Casale di Zappino e della Chiesa di Santa Margherita era stata pensata per festeggiare la primavera con una visita guidata ‘speciale’ nel nostro bellissimo agro. Purtroppo – spiegano gli organizzatori – il meteo non è stato dalla nostra parte”.

Nei prossimi giorni Associazione 21 e Biciliae Fiab comunicheranno la nuova data della ciclopasseggiata.