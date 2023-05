Rifiuti, raccolta regolare il Primo Maggio. Chiusi invece i Centri di Raccolta

Come anticipato nei giorni scorsi, in occasione della Festività del 1° Maggio 2023 non si fermeranno le attività di raccolta rifiuti da parte di Green Link – Pianeta Ambiente.

L’Ati che si occupa del servizio di Igiene a Bisceglie, così come previsto dal contratto di servizio, proseguirà le sue attività secondo il consueto calendario giornaliero.

Come lo scorso anno, resteranno chiusi entrambi i Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello nonché l’infopoint aziendale di via Vittorio Veneto 69.