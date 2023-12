Quadrangolare di calcio solidale a sostegno dell’Ant di Bisceglie / IL PROGRAMMA

Una raccolta fondi benefica e solidale a favore della locale Ant, l’associazione che sostiene pazienti oncologici e le loro famiglie e che opera nel puro volontariato. Questa l’idea condivisa da Confcommercio Bisceglie e in programma, a ingresso libero, per sabato 16 dicembre dalle ore 08:00 allo stadio Francesco Di Liddo di Bisceglie.

Un quadrangolare che vedrà una sfida tra le quattro squadre protagoniste: Vintage Bisceglie, Giornalisti nel pallone, Amministrazione Comunale e Universo Salute.

L’evento è organizzato dall’ASD Vintage Bisceglie con il patrocinio della Città di Bisceglie e la collaborazione di Confcommercio Bisceglie.

Conduce il giornalista sportivo e speaker radiofonico Pino Di Bitetto.

«Confcommercio Bisceglie condivide pienamente lo spirito solidale e benefico dell’iniziativa che, ancora una volta, vede lo sport come strumento che unisce e che ha la capacità di appassionare e aiutare il prossimo – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Con Ant Bisceglie, con la presidente Mariafranca Salerno e con tutto il consiglio direttivo, c’è da sempre un dialogo costante e la volontà di sostenere l’impegno che quotidianamente mette nel suo lavoro. Prova ne è la giornata in favore di Ant Bisceglie che stiamo organizzando per il prossimo 18 febbraio e per cui presto ufficializzeremo dettagli e modalità di partecipazione».