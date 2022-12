Progetto “Apri le porte agli Ucraini”, Adisco premia studentessa fuggita alla guerra

Un momento intimo ed emozionante quello trascorso ieri sera 20 dicembre nel salone della Caritas a Bisceglie. Alla presenza del coordinatore cittadino Sergio Ruggieri e della mediatrice culturale ucraina Marina Dobryden, è avvenuto l’incontro della delegazione Adisco, formata da Lella Di Reda, Giulia Romito e Susanna Di Molfetta (presidente, vice presidente e consigliera) e di Sofia Olehivna Mudrak e sua madre Lidia.

A Sofia la Presidente Di Reda ha consegnato, a nome di tutta l’Associazione, un tablet di ultima generazione che “potesse essere utilizzato sia per lo studio che per le comunicazioni con tutti gli amici ed i parenti vicini e lontani”. Sofia è stata scelta come destinatrice del “dono natalizio” come la più meritevole per i risultati ottenuti a scuola finora tra gli studenti ucraini presenti a Bisceglie e che la Caritas ha sostenuto col progetto “A.P.R.I. le porte agli Ucraini” già dal loro arrivo la primavera scorsa. Sofia frequenta il primo anno dell’Istituto “Cosmai” indirizzo socio sanitario odontotecnico. Parla abbastanza l’italiano, grazie anche al sostegno che riceve al pomeriggio nel corso di italiano che frequenta al seminario cittadino organizzato dal dott. Mauro De Cillis. Arrivata a Bisceglie con la sua mamma Lidia da Chernivtsi, sono ora ospiti presso una famiglia in cui la mamma lavora come badante.