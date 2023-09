Pro Loco, nuove volontarie Servizio Civile e ultimi mesi di presidenza per De Feudis

Da sinistra: Angelica Di Dato, Sara Sgobba e Mariarosaria Cassanelli

Dal 27 luglio nuove volontarie del Servizio Civile Universale garantiscono l’operatività dello Sportello Informativo dell’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie. Dopo l’importante esperienza vissuta da Irene Confalone e Valerio Petruzzella fino al mese di luglio 2024, toccherà adesso a Mariarosaria Cassanelli, Angelica Di Dato e Sara Sgobba gestire l’ufficio informazioni, accogliere cittadini, visitatori e turisti, occuparsi dell’organizzazione delle iniziative targate Pro Loco Bisceglie e realizzare il progetto dal titolo “Viaggio nella cultura immateriale in Puglia Nord”.

«Non potremmo essere più entusiaste per questa nuova esperienza presso la Pro Loco di Bisceglie che rappresenta per noi un’opportunità unica per crescere, contribuire alla comunità e sviluppare competenze preziose – spiegano le volontarie –. Siamo determinate a mettere il massimo impegno in questo progetto e a prendere parte in modo significativo alle attività e alle iniziative della Pro Loco. Per noi il Servizio Civile Universale non è solo un’opportunità di crescita personale, ma anche un modo per essere parte attiva della società e della comunità in cui viviamo. Siamo pronte a mettere in campo energia, creatività e passione per rendere questo progetto un successo e per lasciare un’impronta positiva nel nostro territorio – sottolineano le tre giovani volontarie – Guardiamo avanti con grande entusiasmo a questa avventura e siamo gratissime per l’opportunità che ci è stata offerta. Siamo certe che questo percorso ci regalerà esperienze indimenticabili. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato questa possibilità, in particolar modo al Presidente della Pro Loco di Bisceglie, Vincenzo De Feudis, e alla nostra Operatrice Locale di Progetto, Angelica Todisco, per averci accolto e supportato. Lavoreremo sodo, realizzeremo grandi cose insieme», concludono Mariarosaria, Angelica e Sara.

Lo Sportello Pro Loco Unpli Bisceglie si trova in via Cardinale Dell’Olio n. 28. Infoline e Linea Whatsapp: 3342984543.

«Si apre per la Pro Loco un periodo di avviamento alla transizione – mette in evidenza il presidente De Feudis. L’associazione si avvia a organizzare le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo la prossima primavera. Avere delle figure operative e solerti presso la nostra sede rappresenta per la nostra associazione l’unica forma per garantire costanza nell’apertura e nella realizzazione di appuntamenti

artistico-culturali. Sono grato a tutte le volontarie e a tutti i volontari che si sono succeduti nel corso degli anni e rivolgo alle nuove volontarie gli auguri di un lavoro costruttivo, edificante e appagante», conclude il presidente.