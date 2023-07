Presentato il programma della festa patronale a Bisceglie

Nella giornata di ieri al Museo Diocesano di Bisceglie si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma della festa patronale in onore dei tre santi martiri Mauro, Sergio e Pantaleo.

Il Sindaco Angelantonio Angarano ha aperto la conferenza con i suoi saluti, sottolineando l’importanza dei valori della tradizione e della pietà popolare, tra cui i fuochi e le luminarie. Don Giovanni Di Benedetto, assistente spirituale del comitato, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani per ripopolare le parrocchie e consolidare la fede, riconoscendoli come motore fondamentale per la comunità.

Il momento centrale della giornata è stato l’intervento del presidente Nicola Dell’Orco, che ha presentato i vari punti del programma, con particolare enfasi sulla novità di quest’anno: un’iniziativa di carità denominata “Un pranzo per tutti, una festa di tutti“. Attraverso questa iniziativa, si è coinvolto attivamente le parrocchie per individuare famiglie disponibili ad accogliere e ospitare a pranzo, sabato 5 agosto, singoli o famiglie bisognose, con l’obiettivo di favorire nuove e dirette relazioni, promuovendo così la solidarietà e la testimonianza cristiana.

In aggiunta all’iniziativa di carità, sono previsti momenti dedicati ai giovani, come una caccia al tesoro organizzata da RicreApulia, un’associazione di circa 70 giovani, che si snoderà per le vie del centro storico. Ci saranno anche dei tour guidati a cura della guida turistica Lucrezia Di Leo.

Nel programma della festa del 2023, oltre alla valorizzazione del territorio, è prevista anche un’innovazione nelle luminarie d’arredo, una versione moderna delle antiche tre lampadine presenti sui balconi della città durante il periodo della festa. La cassa armonica sarà posizionata in piazza Regina Margherita, dove, oltre alle esibizioni delle bande locali, si esibirà l’orchestra “Note di Puglia”, composta esclusivamente da talentuose musiciste provenienti dalla provincia di Bari e dalla BAT.

“Il percorso organizzativo di questa festa si basa sulla salvaguardia, il rispetto e la continuità delle tradizioni, inserite nel contesto moderno per dar loro nuova vita, creando un momento di comunione cittadina che unisce il popolo biscegliese nel nome dei Santi Martiri”, ha concluso il presidente del comitato delle feste patronali, Nicola Dell’Orco.