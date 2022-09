Nuova data per operazioni di disinfestazione, interventi anche nelle scuole comunali

Prosegue il fitto calendario di disinfestazioni, derattizzazioni e deblattizzazioni su tutto il territorio comunale. Martedì 6 settembre, dalle ore 23:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, il territorio comunale sarà sottoposto a trattamenti di disinfestazione antialare.

Sempre nella giornata del 6 settembre saranno inoltre effettuati trattamenti di disinfestazione antilarvale, derattizzazione e deblattizzazione. Gli interventi, partiti già nei mesi scorsi, sono ripetuti ciclicamente per ottenere il risultato maggiore dal punto di vista dell’efficacia, pur rimanendo nei limiti di legge dei presidi utilizzati. In più, dal 2 settembre sono in corso operazioni di disinfestazione in tutte le scuole di competenza comunale che saranno completate il 9 settembre. Infine, l’8 settembre è in programma un altro trattamento di disinfestazione contro la processionaria.

Durante gli interventi di disinfestazione antialare che si terranno martedì 6 settembre, dalle ore 23:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, si raccomanda ai cittadini di tener ben chiuse porte e finestre e di adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare possibili contaminazioni a persone, animali o indumenti e derrate alimentari, lasciate all’esterno delle proprie abitazioni.

Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi in aree private e nei condomini. Per evitare il proliferare di topi e insetti è necessaria la collaborazione responsabile di tutti. Si raccomanda ai cittadini di non abbandonare spazzatura in strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, osservando scrupolosamente giorni e orari.