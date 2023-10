“Noi per Voi” promuove Taxi Sociale in vista della Commemorazione dei Defunti

L’Organizzazione di Volontariato “Noi per Voi” di Bisceglie per la giornata del 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti promuove il Taxi Sociale.

“Dalle ore 7:00 alle ore 17:00 (orario di apertura del cimitero comunale) – si legge nella nota – il Taxi Sociale sarà a disposizione in maniera gratuita per tutti quei cittadini in difficoltà che vogliono recarsi al cimitero per far visita ai propri defunti”.

“Anziani e disabili potranno contattare il numero di telefono 389 02 21 104 e previo appuntamento saranno accompagnati e assistiti”.