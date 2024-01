Nella Giornata della Memoria, la proiezione del film “Wonder: White Bird” per gli studenti

Riflettere sul valore della libertà, della pace e della democrazia, in un periodo storico in cui le guerre continuano ad imperversare con il loro carico pesantissimo di sofferenza e spirano nuovamente venti di odio e intolleranza. Per questo il Comune di Bisceglie, nella Giornata della Memoria, sabato 27 gennaio, ha organizzato al Politeama Italia la proiezione del film “Wonder: White Bird” dedicata agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore e alle scuole secondarie di primo grado della Città.

La proiezione e la successiva discussione sul tema rappresentano un’opportunità per approfondire temi fondamentali legati al rispetto reciproco, alla fratellanza tra popoli e all’importanza di non dimenticare le drammatiche atrocità vissute nella Shoah affinché non si ripetano mai più.

“La Giornata della Memoria è un momento cruciale in cui riflettere e impegnarsi attivamente per costruire un futuro di pace”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il senso di questa giornata è proprio quello di esercitare una memoria non fine a sé stessa ma che sia proattiva, che ricordi a tutti la portata degli orrori del passato e trasmetta soprattutto ai più giovani l’importanza di essere costruttori di un mondo più giusto e solidale”.

“Queste iniziative offrono un’opportunità per apprendere, discutere e condividere esperienze che ci aiutino a preservare la memoria e a promuovere la consapevolezza sui pericoli dell’indifferenza”, ha aggiunto Emilia Tota, Assessore alla cultura della Città di Bisceglie. “Considerando che in futuro non ci saranno più testimoni diretti di quegli eventi, come dice la nostra concittadina onoraria Liliana Segre, i giovani saranno le candele della memoria”.