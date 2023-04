Mercato settimanale: regolare svolgimento martedì 25 aprile in via san Martino

Già martedì 18 aprile molti cittadini si sono informati dagli stessi ambulanti circa la regolarità dello svolgimento del mercato di martedì 25 aprile ottenendo una risposta affermativa.

Si conferma, pertanto, che martedì 25 aprile, pur essendo un giorno festivo, sarà assicurato il normale allestimento del mercato settimanale nell’area polifunzionale di via san Martino in fascia mattutina.

Un’occasione per effettuare acquisti dagli ambulanti del nostro territorio anche in un giorno di festa per il Paese.