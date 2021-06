Mad4Bat, Mad Fever organizza corso gratuito social marketing per pub e ristoranti

Si intitola Mad4Bat il mini-corso che l’azienda di comunicazione biscegliese Mad Fever offrirà gratuitamente a tutti coloro che desiderino approcciarsi al mondo del social media marketing. Il corso, della durata di quattro ore, permetterà ai partecipanti di apprendere le strategie per muovere i primi passi nel mondo della comunicazione nel settore della ristorazione. Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 25.

Il corso online, che si svolgerà interamente in forma telematica, sarà aperto a quelle realtà del settore ristorazione che non hanno ancora stabilito contatti fissi con il mondo del social media marketing. Requisito indispensabile per l’accesso è che l’azienda di ristorazione – bar, ristorante, pub o altro – sia sita nel territorio della provincia. La consulenza sarà a cura dei membri di Mad Fever, importante azienda locale che può vantare alle spalle una lunga attività lavorativa e collaborazioni con importanti aziende locali e nazionale (tra le tante basti citare Caseificio Montrone, Despar e Dolci Preziosi).

«Abbiamo pensato», spiega Loredana Dellisanti, fondatrice dell’azienda, «al settore della ristorazione perché è stato uno dei più penalizzati dall’emergenza Covid, possiamo mettere a disposizione di queste attività la conoscenza e la professionalità acquisite negli anni lavorando per le aziende di food. Ora che si sta ripartendo a pieno regime, con l’estate ormai alle porte, la comunicazione avrà un ruolo decisivo per promuovere la propria attività».

La richiesta della consulenza potrà essere avanzata tramite la compilazione di un il modulo (clicca qui). Dopo l’invio della domanda, le attività rispondenti ai requisiti richiesti verranno ricontattate dai membri di Mad Fever per organizzare il primo appuntamento.