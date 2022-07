Luglio all’insegna dei santi patroni, Bisceglie pronta ad ospitare “I tre santi della sagina”

“I tre santi della Sagina”, è il titolo della manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Trani Tradizione” e che si svolgerà a Bisceglie dal 29 al 31 luglio.

L’evento sarà presentato venerdì 29 luglio al museo diocesano di Bisceglie a cui seguirà uno spettacolo di fuoco con i draghi di “Trani Tradizioni”. Sabato 30 luglio, piazza Duomo ospiterà l’evento il “Sogno di Aedeodonato“. Concluderanno la serata, gli spettacoli Giullar Cortese (Gianluca Foresi) e il gruppo musicale de “I Bardomagno”. Domenica 31 luglio sarà la volta del corteo storico che partendo da largo Castello si inoltrerà in tutte le vie principiali della città terminando il suo percorso in Cattedrale, dove avverrà la traslazione dei santi biscegliesi. Concluderà la serata, l’esibizione del gruppo musicale “I Bardomagno”, in piazza Vittorio Emanuele.