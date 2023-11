Liceo “da Vinci”: i dati Eduscopio confermano qualità degli indirizzi Linguistico e Scientifico

Sono stati pubblicati sul sito www.eduscopio.it i dati aggiornati, elaborati dalla Fondazione Giovanni Agnelli, relativi alle scuole superiori che, sulla scorta dei risultati conseguiti nello scorso anno scolastico, meglio preparano agli studi universitari o all’avviamento al lavoro dopo il diploma.

Ebbene, la comunità scolastica intera del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie è fiera di poter affermare di essere ancora una volta, nella tradizione e nell’innovazione, una scuola d’eccellenza in un territorio ampio a cavallo tra la provincia di Bari e quella di Barletta-Andria-Trani, confermando, peraltro, i dati del precedente rapporto 2022.

In particolare, dai dati pubblicati e consultabili liberamente sul sito www.eduscopio.it, si può constatare che nel raggio di 30 chilometri da Bisceglie l’indirizzo Linguistico del Liceo “Da Vinci” si colloca al primo posto, dimostrando che la scelta di investire nel contesto internazionale ha condotto ad ottimi risultati. Non a caso, nel solco di tale impegno educativo si colloca l’iniziativa di ampliare l’offerta formativa dell’indirizzo Linguistico con l’opportunità di studiare discipline in lingua inglese con il progetto Cambridge International School IGCSE.

Tuttavia, oltre al Linguistico, anche l’indirizzo Scientifico, tradizionale e scienze applicate, ha ottenuto un ottimo e ragguardevole risultato nel medesimo raggio di 30 Km, collocandosi al secondo posto nella classifica di Eduscopio.it. Anche in questo caso, per potenziare un corso che ottiene già esiti incoraggianti, la comunità scolastica del Liceo “Da Vinci” ha pensato di potenziare l’offerta formativa con ulteriori affondi, infatti da quest’anno è attiva la curvatura giuridico-economica, il Liceo Scientifico Matematico e la sperimentazione del Liceo Scientifico Quadriennale.

Non trascurabile è anche il successo riscosso dall’indirizzo Coreutico, privo di concorrenti sul territorio, il cui valore è testimoniato non solo dalla qualità degli spettacoli ai quali i ragazzi e le ragazze partecipano, ma soprattutto dai numerosi riconoscimenti e premi conquistati in concorsi in tutta Italia.

Forti di questi risultati, la Comunità Scolastica e il Dirigente del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, prof. Donato Musci, ringraziano la cittadinanza per aver scelto, ancora una volta, un istituto d’eccellenza.