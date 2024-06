Oggi prima edizione della “Sfilata Canina” a cura di Enpa Bisceglie

Si terrà oggi, domenica 9 giugno, la prima edizione della “Sfilata Canica” organizzata dall’ENPA sezione di Bisceglie in Piazza San Francesco a partire dalle ore 18:00, il precedente appuntamento era stato annullato per maltempo.

Questo evento avrà un duplice obiettivo: raccogliere fondi necessari per sostenere le spese veterinarie e di cura degli animali del territorio biscegliese e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Durante la serata sarà presente il veterinario Jaime, dell’ospedale Atheryon disponibile per rispondere a tutte le domande dei partecipanti in modo gratuito.

Gli interessati possono iscriversi inviando un SMS Whatsapp ai numeri 3467388703 o 3807664458, indicando il nome e cognome del proprietario, il nome ed età del cane.

Sarà possibile iscriversi anche in loco a partire dalle 18:30. Per partecipare è prevista una donazione simbolica di di 5€.

La sfilata sarà giudicata da una giuria esterna e verrà stilata una classifica generale inoltre saranno premiati i vincitori delle categorie speciali, tra cui “nonno sprint“, “tale e quale“, “bon ton“, “piccola peste” e “gigante buono“.