Istituto “Dell’Olio”, ordinanza Provincia chiarisce ragioni chiusura e tempi per la riapertura

L’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, che non ha potuto garantire la riapertura delle aule per l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 il 14 settembre (come previsto dal piano scolastico regionale), avvierà le lezioni mercoledì 20 settembre.

A comunicarlo è un’ordinanza della Provincia di Barletta-Andria-Trani in cui si delucidano alcune situazioni createsi nelle ultime settimane e che hanno preoccupato i genitori degli alunni della scuola superiore in questione e che lasciano immaginare una non sinergica cooperazione della Dirigenza dell’Istituto con l’Ente Provincia competente per l’edilizia scolastica relativa alle scuole superiori.

I lavori sono terminati l’8 settembre, come previsto dalla Provincia, ma subito dopo si sono resi necessari interventi di ripulitura degli spazi proprio in seguito agli interventi che hanno interessato l’intero edificio.

Sui social già circola un avviso all’indirizzo di genitori e alunni che invitava a una protesta dinanzi ai cancelli del Dell’Olio giovedì 14 settembre alle 8 per comprendere le ragioni della chiusura della scuola.

La Provincia, con questa nota che rimettiamo di seguito in allegato, ha però chiarito cronologia dei fatti, motivazioni e dettagli che hanno portato alla riapertura del 20 settembre.