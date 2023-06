Intitolazione aree del mercato di via san Martino a donne, la proposta di Fidapa e Rotary

Questa mattina, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale in via san Martino, i presidenti Fidapa Bisceglie, Giulia Galantino, e Rotary club Bisceglie, Francesco Dente, hanno illustrato pubblicamente il progetto “Itinerari al femminile in città”, presentato alle competenti autorità comunali subito dopo l’inaugurazione dell’area mercatale al fine di ottimizzare la fruizione di tale bella nuova realtà.

Tale progetto, che prevede l’intitolazione di alcune suddivisioni dell’area mercatale a figure femminili locali, nazionali e internazionali che si sono contraddistinte per meriti sociali, artistici, culturali, sociali, scientifici, professionali e umanitari, è stato condiviso pienamente dalla Confcommercio Bisceglie e dal Consorzio Mercatincittà, ritenendolo – riprendendo le parole di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – «un atto di rispetto, di riconoscimento del giusto merito e di sensibilità nei confronti di personalità che hanno lasciato un segno indelebile».

Nel corso della cerimonia di stamane i presidenti Rotary e Fidapa hanno definito in loco, con il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore alle Attività Produttive, Onofrio Musco, il presidente del Consorzio Mercatincittà e consigliere comunale, Antonio Abascià, alcune caratteristiche della proposta precisando che sarà realizzata una pianta dettagliata illustrante le zone con la denominazione attribuita cui il Rotary club provvederà ad apporre un QR Code scansionabile per risalire alle motivazioni biografiche individuali delle donne intestatarie, in continuità con analogo servizio reso presso vari importanti beni culturali della città.

La Fidapa, invece, curerà una pubblicazione cartacea delle stesse notizie da distribuire alle scuole di ogni ordine e grado, all’Archivio Comunale, alla Biblioteca “Mons. Pompeo Sarnelli e a quanti si mostreranno interessati.

Nel corso della cerimonia sono state ascoltate le richieste di alcuni utenti, in particolare la collocazione di panchine negli spazi verdi adibiti a giochi per bambini, che i presidenti Rotary e Fidapa, sempre in condivisione con Confcommercio e Consorzio Mercatincittà, gireranno all’Amministrazione Comunale.

I due sodalizi, mediante la realizzazione di questo progetto, vanno ad attuare alcune delle loro finalità istituzionali, soprattutto quella di essere sempre al servizio della comunità e di contribuire a elevarne il benessere e il livello sociale e culturale.