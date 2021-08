Il PROGRAMMA della Festa Patronale 2021, “Diversa ma comunque intensa”

“L’Amministrazione Comunale, il Comitato Festa Patronali e il Capitolo Cattedrale rappresentato da don Giuseppe Abbascià e don Franco Lorusso, nel rispetto delle disposizioni dell’Arcivescovo di Barletta-Trani-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, e della Conferenza Episcopale Pugliese, hanno convenuto di organizzare una festa patronale in cui resti intenso e celebrato il culto per i Santi Patroni Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone ma, per questioni di sicurezza in questa fase post pandemia, senza processioni né fuochi pirotecnici“. Così si legge sul manifesto illustrativo degli eventi liturgici della “Festa dei Tre Santi”.

“Vivremo una festa sì diversa ma con maggiore empatia e trasporto interiore, nella speranza di poter tornare alla normalità il prossimo anno”, dichiarano sindaco Angelantonio Angarano e presidente Commissione diocesana feste patronali Tommaso Fontana, “Confidiamo nel senso di maturità della Comunità, affinché si possa comprendere il senso della decisione e si possano onorare i Santi Patroni in un clima di serenità, raccoglimento e coesione”.

Programma:

Sabato 7 agosto ore 19 e ore 21 santa Messa in Cattedrale;

Domenica 8 agosto ore 7, 8, 9, 10, 11 e 12 Messa in Cattedrale;

Domenica 8 agosto ore 20 Solenne Ponteficale in piazza Vittorio Emanuele II presieduto da Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Lunedì 9 agosto sante Messe ore 8, 9:30, 19, 21 in Cattedrale.