Il Comune di Milano conferisce onorificenza civica al biscegliese Giuseppe Selvaggi

Un altro prestigioso riconoscimento va ad aggiungersi al cursus honorum di Giuseppe Selvaggi, nato a Bisceglie ma residente da moltissimi anni a Milano. Sarà proprio la città ambrosiana a conferire a Pino Selvaggi uno dei venti attestati di benemerenza civica in una cerimonia che si svolgerà a Milano lunedì 7 dicembre, giorno della ricorrenza di sant’Ambrogio.

Giuseppe Selvaggi è laureato in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) e svolge la professione di banchiere, ma è da sempre impegnato in varie iniziative a carattere culturale. Giornalista e conferenziere, l’eclettico concittadino si è distinto soprattutto per il suo interesse nei confronti dei fenomeni migratori delle comunità di emigranti meridionali formatesi nel norditalia nel dopoguerra; lui stesso è coordinatore dell’Associazione regionale pugliesi a Milano e lo scorso anno è stato insignito del Cavalierato della Repubblica (leggi qui). Giuseppe Selvaggi ha alle spalle anche una lunga e proficua attività di scrittore e poeta (per i quali ha vinto numerosi riconoscimenti), grazie alla quale è stato uno dei protagonisti della kermesse biscegliese Libri nel Borgo Antico.

La commissione giudicatrice ha assegnato a Pino Selvaggi il premio per essersi distinto nella sua attività di scrittore. «Milanese d’adozione», si legge nelle motivazioni del Comune, «ha testimoniato attraverso la ricerca del dialogo e della conoscenza che Milano è una città che si riconosce nei valori dell’accoglienza e della solidarietà. Saggista, poeta, cultore e studioso di tradizioni popolari e delle nuove realtà metropolitane ha dedicato particolare attenzione alla narrazione di una città che si trasforma facendo proprie storie, culture, lingue e religioni apparentemente diverse. Un impegno che arriva da lontano, da un Sud da cui è partito per conquistare un Nord che a sua volta lo ha conquistato. La cultura del fare e il senso di cittadinanza attiva lo hanno portato a scegliere di essere costruttore di ponti del dialogo trasformando la sua esperienza in uno strumento per contribuire a edificare società inclusive». Nella stessa cerimonia verranno premiati, in totale, 39 cittadini: 19 riceveranno, come Giuseppe Selvaggi, un attestato di benemerenza, mentre altri 19 (tra i quali Fabio Concato, Fedez e Chiara Ferragni) riceveranno una medaglia d’oro.