Igiene urbana, Bisceglie cambia Area di Raccolta Ottimale. Angarano: “Svolta significativa”

Cambia l’Ambito di Raccolta Ottimale per la città di Bisceglie. La Giunta Regionale della Puglia, come richiesto dal Comune di Bisceglie, ha modificato le perimetrazioni degli Ambiti di Raccolta Ottimale, con il consegumente trasferimento del Comune di Bisceglie dall’Aro BT/1 all’Aro BT/2, che comprende adesso, oltre la nostra città, anche Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. L’unione dei Comuni Aro ha il compito di gestire in maniera unitaria nell’intero ambito territoriale dei Comuni associati il servizio rifiuti, comprensivo di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

“Un cambiamento rilevante per la nostra Città”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Da tempo eravamo al lavoro su questo obiettivo, che abbiamo condiviso con i colleghi sindaci del territorio. Questo è un passo fondamentale per avere un servizio di igiene urbana maggiormente calibrato sulla nostra realtà cittadina. L’Aro BT/1 non è mai partito. Trani e Barletta possono contare su aziende municipalizzate che svolgono il servizio. Diversamente Bisceglie, proprio nelle more che l’Aro BT/1 diventasse effettivamente operativo, finora è stata costretta ad indire gare-ponte di due anni che, di fatto, non consentivano di pianificare investimenti a lungo termine alle aziende che si presentavano, con il risultato che non si potesse quindi organizzare un servizio in grado di rispondere appieno alle esigenze degli utenti”, ha aggiunto il primo Cittadino di Bisceglie.

“Ora, entrando nell’Aro BT/2, l’auspicio è che nel più breve tempo possibile si possa celebrare la gara unica di ambito per i cinque comuni per un periodo di almeno sette anni, consentendo a chiunque sia il futuro gestore di poter programmare investimenti con la possibilità di ammortizzarli nel tempo, anche contando sulle economie di scala. Ciò consentirebbe finalmente di poter ottimizzare il servizio nella nostra Città, meglio parametrandolo alle reali esigenze dei cittadini”, ha concluso il primo cittadino.

“Diamo così seguito al mandato affidato al Sindaco dal Consiglio Comunale di mettere in atto le soluzioni ritenute opportune per migliorare la situazione dell’igiene urbana”, ha sottolineato Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana della Città di Bisceglie. “Il trasferimento nell’Aro BT2, già ratificato nelle assemblee sia del vecchio Aro di appartenenza che del nuovo, era necessario per puntare ad un servizio idoneo alla nostra Città basandoci finalmente su una gara a lunga scadenza. Ci stiamo già predisponendo a confrontarci per la nuova gara con una nuova metodologia e criteri innovativi che ottimizzino il servizio. Un ringraziamento va al Dott. Campobasso”.