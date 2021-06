Grafici, baristi, commessi, insegnanti pilates, camerieri / OFFERTE DI LAVORO a Bisceglie

Siti specializzati nella pubblicazione di opportunità di lavoro hanno pubblicato per i mesi di giugno e luglio 2021 alcune offerte per il territorio biscegliese e per le città limitrofe.

Nel dettaglio agenzia di comunicazione con sede a Bisceglie cerca un graphic designer (possibilmente con buone capacità fotografiche e di post produzione foto/video). Inviare curriculum vitae cliccando qui.

Hotel biscegliese cerca squadra di camerieri per i mesi di luglio, agosto e settembre. Presentare curriculum vitae qui o recandosi in struttura.

Locale biscegliese cerca barista seria, volenterosa, puntuale. Contratto di lavoro: Tempo pieno. Clicca qui.

Si cerca inoltre un produttore di polizze vita, età massima 40 anni. Si offrono ufficio, telefono e computer e formazione gratuita. Dettagli qui.

Cercasi banconista di paninoteca, anche con poca esperienza, purché volenteroso e affidabile. Lavoro annuale. Qui maggiori informazioni.

Studio Pilates avviato cerca insegnanti certificati, con esperienza, seri e disponibili in diversi orari della giornata. Inviare curriculum vitae qui.

Per nuova apertura di Sali e Tabacchi si cercano n. 2 commessi che si occuperanno di accoglienza e di gestione della clientela. Tutte le informazioni qui.

Negozio di abbigliamento infanzia cerca commessa full time. Per colloquio e consegna curriculum vitae clicca qui.