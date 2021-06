“Global warming”, webinar organizzato da Liceo “da Vinci” e Unesco per il World Ocean Day

Sarà Mimmo Macaluso, Responsabile Scientifico WWF Sicilia Area Mediterranea e del Programma Interreg 111 B ARCHI MED, a dialogare con gli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie e richiamare l’attenzione sull’importanza degli oceani e i nostri mari.

L’evento dal titolo “Global warming”, organizzato per oggi, 8 giugno, dal Liceo e dal Club per l’Unesco di Bisceglie in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sarà trasmesso in diretta streaming https://fb.me/e/2GSGOln2s a partire dalle ore 9:50.“Un percorso di educazione civica tutto mirato – ha dichiarato la prof.ssa Eliana De Nichilo del Liceo – a rendere gli studenti parte di una cittadinanza responsabile di uno sviluppo sostenibile”.

La salute umana, la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici sono indissolubilmente legati all’oceano e alla sua salute. Gli oceani e i mari hanno ora bisogno di sostegno. Il problema tocca da vicino anche il bacino mediterraneo e l’intera nostra penisola circondata da mari sempre più caldi e in forte sofferenza.

“L’Anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro – ha dichiarato Pina Catino, Presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie – costituisce l’occasione per riflettere sui benefici che gli oceani e i mari sono in grado di fornirci. È una grande occasione per meditare sui comportamenti individuali e collettivi nei confronti degli oceani e dei mari sempre più minacciati dal cambiamento climatico”.

La giornata, moderata dalla prof.ssa De Nichilo del Dipartimento di Scienze Storiche – Liceo da Vinci, prevede i saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosa Favale, del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dei sindaci Angelantonio Angarano di Bisceglie e Matteo Ruvolo di Ribera, dell’arch. Giuseppe Marzotta, Presidente WWF Sicilia, di Ruggero Ronzulli, Direttore Legambiente Puglia, di Pina Catino, Presidente Club per l’Unesco di Bisceglie. A seguire la relazione del dott. Mimmo Macaluso che si soffermerà su alcuni studi pubblicati su Journal of the Marine Biological Association sull’alterato comportamento registrato nei grandi predatori marini, a causa del riscaldamento delle acque.

Le conclusioni al Geol. Salvatore Valletta (Presidente Ordine dei Geologi della Puglia), al dott. Giovanni Naglieri (Assessore all’Igiene, Ambiente, Turismo e marketing Territoriale Comune di Bisceglie) e al Cap. dott. Vito Leonardo Totorizzo (Presidente Spamat).