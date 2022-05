Gli studenti della Battisti-Ferraris protagonisti della X edizione di Orienteering

Torna dopo due anni di stop forzato è tutto pronto per la X edizione della gara di “Orienteering”, promossa dalla Scuola Secondaria di I Grado Statale “Battisti-Ferraris” e patrocinata dal Comune di Bisceglie.

Saranno circa 250 gli alunni delle classi seconde impegnati nella competizione che si svolgerà tra Piazza Vittorio Emanuele II e le vie del centro storico giovedì 19 maggio dalle 8.30.

Nato nei paesi scandinavi e poi esportato nel resto del mondo, l’orienteering si configura come esperienza di apprendimento attiva (experimental learning) e innovativa, che permette la valorizzazione delle competenze individuali e la scoperta di un nuovo modo di relazionarsi con l’ambiente. Viene considerato uno sport ad alta valenza formativa, proprio perché promuove lo sviluppo fisico-motorio, intellettivo, socio-affettivo, e il senso ecologico dell’alunno. Oltre a rafforzare i processi cognitivi, l’orienteering favorisce lo sviluppo di importanti aspetti della personalità a partire dall’autonomia, intellettuale e comportamentale dell’allievo.

I giovani atleti, avranno a diposizione una mappa topografica e seguendo il percorso indicato, dovranno raggiungere il traguardo, transitando per alcuni punti di controllo (chiamati lanterne), impiegando il minor tempo possibile.

Gli organizzatori dell’evento, professori Ruggiero Amoroso, Maria Rosa Cosmai, Domenico D’Urso, Federica Maenza, Nicola Nuzzi, Matteo Precchiazzi, Angela Ricchiuti, saranno coadiuvati da 70 alunni delle classi terze, che acquisiti i loro ruoli, collaboreranno alla buona riuscita della manifestazione.

L’attuazione della competizione sportiva, costituisce una delle iniziative qualificanti del PTOF e della offerta formativa della Scuola. In questi mesi gli studenti attraverso preparazione teorica e pratica hanno imparato, divertendosi, come usare mappe dettagliate per raggiungere punti di controllo specifici, scegliendo i percorsi migliori e potendo così acquisire e sviluppare quella capacità di sapersi muovere in qualsiasi luogo.

Nel corso dello svolgimento della gara, coordinati dalle professoresse Anna Maria de Bari e Elisabetta Spadavecchia, si esibiranno giovanissimi talenti, che animeranno e allieteranno la piazza con performance di canto, ballo e strumento.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento l’Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale e i commercianti biscegliesi, in qualità di sponsor.