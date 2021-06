Giornata Mondiale Donatori Sangue, illuminati di rosso monumenti a Bisceglie / FOTO

Lunedì 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue. Per rendere omaggio alla giornata quest’anno, su iniziativa dell’AVIS Provinciale BAT, saranno illuminati di rosso alcuni monumenti delle città della sesta provincia.

A Bisceglie, nel fine settimana, saranno illuminati di rosso Palazzo San Domenico, il Monumento ai Marinai in zona porto ed il Monumento ai Donatori AVIS di via Bovio. Saranno tante le iniziative a livello mondiale, tra le più importanti la benedizione che Papa Francesco impartirà a tutti i donatori in occasione dell’Angelus di domenica 13 giugno.

Avis Bisceglie ricorda infine che, “le donazioni di sangue si effettuano presso la sede AVIS di via Lamarmora solo nei giorni di lunedì e sabato e che nel mese di giugno sono previste due donazioni domenicali il 13 e 27 giugno.