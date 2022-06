Festa della Repubblica, dettagli su raccolta differenziata e apertura centri comunali

In occasione della Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno, non si fermeranno le attività di raccolta rifiuti da parte di Green Link – Pianeta Ambiente a Bisceglie secondo il calendario consueto.

Dalle 21 alle 24 sarà possibile, come ogni giovedì, conferire organico e plastica per la raccolta differenziata.

Resteranno invece chiusi entrambi i Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello e l’infopoint di via Vittorio Veneto, 69.

Per tutte le informazioni e per le segnalazioni è attivo il numero verde 800.032.488.