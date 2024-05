Dal 1° luglio cambia la ZTL nel Centro storico di Bisceglie

Cambia la ZTL, cambia il Centro storico a Bisceglie. A partire dal 1° luglio 2024 la Zona a Traffico Limitato sarà attiva continuativamente per le 24 ore dei giorni feriali e festivi, mentre in via Tupputi sarà istituita l’Area Pedonale Urbana (APU). Il tutto con l’obiettivo di avere un centro storico più vivibile, accogliente e fruibile.

L’accesso dei veicoli al Centro storico sarà consentito, con pass annuali rinnovabili, solo a residenti, soggetti domiciliati e titolari di attività commerciali e pubblici esercizi. Sono poi previsti pass di durata variabile per altre tipologie di utenti individuati dall’Ordinanza sindacale (fornitori, assistenti persone anziane, parroci, imprese funebri, cerimonie religiose, clienti officine meccaniche, artigiani, clienti attività ricettive, ecc.). Saranno effettuati controlli sia sugli accessi che sulle uscite dei veicoli dalla ZTL, in modo da garantire il rispetto delle nuove norme.

Il Centro storico sarà suddiviso in due zone, A e B, all’interno delle quali i soggetti autorizzati potranno sostare, ove consentito ed esclusivamente nella propria zona. Saranno inoltre istituite due aree di parcheggio dedicate, una in via La Marina per gli utenti della zona A e l’altra per la zona B in Corso Umberto (tra gli incroci con via Porto e via Dante Alighieri). All’interno del centro storico, i veicoli autorizzati dovranno rispettare il limite di 20 km/h nella ZTL e di 5 km/h nell’Area pedonale (a passo d’uomo).

Da sabato 1° giugno sarà possibile richiedere i nuovi pass, non più cartacei ma dematerializzati, tramite portale on line dedicato, raggiungibile dal sito del Comune di Bisceglie, nella sezione “Polizia Locale”, eseguendo l’accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (carta d’identità elettronica). Dal 1° luglio 2024, tutti i pass precedentemente rilasciati in maniera cartacea, con le vecchie modalità, non saranno più validi.

Sarà possibile, inoltre, richiedere permessi specifici, anche dopo l’accesso in ZTL, per le operazioni di carico e scarico delle merci; per l’accesso per persone con disabilità; per il trasporto di ospiti di attività ricettive; l’accesso alle farmacie, alle autorimesse o alle officine; per i proprietari di immobili, per i fornitori o in caso di esigenze motivate. Tutta la casistica è disponibile sul portale dedicato.

Dal 3 al 28 giugno verrà inoltre attivato uno sportello informativo in via Tupputi 1, dove sarà possibile rivolgersi per richiedere eventuali chiarimenti. Sul sito del Comune di Bisceglie, nella sezione “Polizia Locale”, saranno inserite tutte le informazioni utili ai cittadini.