Al via domande da presentare per richiedere il trasporto scolastico per alunni con disabilità

Dal 17 maggio al 10 giugno 2024 è possibile presentare domanda per richiedere il trasporto scolastico da casa a scuola e viceversa per gli alunni con disabilità i cui nuclei familiari sono residenti nel territorio e che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.bisceglie.bt.it entro e non oltre il 10 giugno 2024, indicando nell’oggetto: RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ PER L’A.S. 2024 – 2025. I modelli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it, nella sezione Avvisi. Alla domanda è necessario allegare: – certificazione della situazione di grave handicap ai sensi della Legge 104/92 dell’alunno/a con disabilità che usufruirà del Servizio; – dichiarazione chiara e motivata della condizione che rende impossibile l’accompagnamento dell’alunno/a da parte dei genitori; – fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (genitore o tutore). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bisceglie al numero 080 3950470 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 16:30).