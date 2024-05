Rapporto gentitori figli nell’ultimo incontro del progetto “Non ti scordar di te”

Il progetto Non ti scordar di te promosso dalle città di Trani e Bisceglie si avvicina alle battute finali. Oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 17.30, si terrà l’ultimo dei dibattiti dedicati alla genitorialità in compagnia di Leonardo Trione che incontrerà famiglie e giovani nella Sala Maffuccini della biblioteca comunale di Trani Giovanni Bovio, un luogo utile ad accogliere ancora più persone per la conclusione delle attività promosse dalle associazioni vincitrici del bando Puglia Capitale Sociale 3.0: il Pineto di Trani e Arca dell’Alleanza di Bisceglie.

L’ultimo degli incontri a cura del dott. Leonardo Trione, psicologo counselor e mediatore familiare dell’associazione Arca dell’Alleanza di Bisceglie, sarà dedicato agli errori da evitare nel delicato rapporto genitori figli, con uno sguardo particolare all’adolescenza, periodo in cui i più giovani sono alla ricerca della propria identità, del chi sono. Insieme si cercherà di capire come affrontare questo momento di transizione mediando con i più giovani affinché possano costruire il proprio essere con il supporto familiare. Un macro tema che, come negli incontri che hanno scandito gli ultimi mesi, sarà una preziosa occasione per tessere un grande dibattito intorno ad un argomento che governa la cronaca e la quotidianità di tutti sotto la guida di un professionista.

Prossimamente sarà comunicata la data della conferenza stampa finale che presenterà ufficialmente il bilancio delle attività svolte durante l’ultimo anno, alla presenza delle autorità delle città di Trani e Bisceglie che hanno patrocinato il progetto.

L’incontro gratuito sarà aperto a tutti i cittadini di Trani e Bisceglie.