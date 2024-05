Sosta a pagamento a Bisceglie, nulla di fatto dopo incontro tra Filcams Cgil Bat e azienda affidataria

“Si è concluso con un ‘nulla di fatto‘ l’incontro tra l’azienda affidataria del servizio di sosta a pagamento nel Comune di Bisceglie e i referenti della Filcams Cgil Bat – come dichiarano nella nota – che rappresentano i lavoratori storicamente impiegati nel servizio”.

L’incontro era stato chiesto, inizialmente senza esito dal sindacato per comprendere quando l’azienda sarebbe subentrata nella gestione dell’appalto e quali le decisioni prese per garantire futuro occupazionale per gli addetti, in primis capendo la tipologia del contratto da applicare, quante ore e a quali condizioni.

“Sottoporre l’applicazione di un contratto (S.A.F.I.) non applicabile per il settore e ad oggi tra l’altro disdettato dall’unica sigla sindacale, che tempo fa l’aveva sottoscritto (come già comunicato dalla O.S., con una delle missive precedenti inviate all’Ente), non ha trovato inevitabilmente, la disponibilità dell’accoglimento da parte della nostra organizzazione sindacale”, spiega Mimmo Spera, della Filcams Cgil Bat.

“L’azienda che ha l’impegno formale (così come dichiarato in fase di gara), per il reintegro del personale storicamente impiegato nel servizio, proverà un’interlocuzione con l’Ente, per rappresentare le difficoltà emerse nell’ incontro e capire quali potrebbero essere le eventuali e possibili soluzioni”, fanno sapere dalla Filcams restando in attesa di un nuovo incontro con l’azienda.