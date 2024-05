“Il Biscegliese” festeggia il mezzo secolo di vita al teatro Politeama

I periodici d’informazione locale costituiscono un elemento molto importante del sistema generale dei media. Trovare un mensile indipendente ancora in edicola dopo tanti anni è una rarità in Italia.

La certezza del valore di questo patrimonio è il presupposto da cui origina la celebrazione de Il Biscegliese, uno dei mensili indipendenti più longevi d’Italia, il più antico di Puglia, fondato da Pietro Rana nel 1974, che si appresta a festeggiare il mezzo secolo di storia domenica 19 maggio, alle 10:30, presso il teatro “Politeama Italia”.

Un appuntamento promosso dal direttore del mensile, il dottor Tommaso Fontana, con il patrocinio della Città di Bisceglie, per il quale si esibirà la Red Shoes Women Orchestra, diretta dal M° Dominga Damato con la partecipazione straordinaria del soprano Enza Carenza. Durante l’evento, presentato dalla giornalista Annamaria Natalicchio, interverranno, oltre alle autorità cittadine, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia Piero Ricci, l’editore Diego Romano Rana e importanti personalità.

Presso il Teatro Politeama Italia, inoltre, sarà disponibile anche un annullo filatelico dedicato a “Il Biscegliese” e predisposto dalle Poste Italiane che saranno presenti con il loro servizio poştale, a disposizione di quanti lo richiederanno.

Per l’occasione, sarà disponibile la pubblicazione, a cura di Tommaso Fontana, sulla storia del giornale e contenente i contributi di numerosi redattori del mensile, dal titolo: “50 anni con Il Biscegliese. Storia di un giornale”,edizioni BASIT srl.

«Il Biscegliese rappresenta un pilastro della storia e della cultura di Bisceglie – sottolinea Tommaso Fontana, curatore del libro -, testimoniando mezzo secolo di eventi, cambiamenti e sviluppi sia a livello locale che globale. Nel 1974 ricordiamo che la Democrazia Cristiana governava stabilmente, che la Nato e l’URSS si fronteggiavano nella guerra fredda e il nostro giornale era già presente in edicola. Molte cose sono cambiate, ma la sua capacità di rimanere rilevante in un’era di trasformazione digitale è notevole, mantenendo un legame tangibile con i lettori attraverso la sua presenza fisica in edicola. L’impegno dell’editore, l’ingegner Diego Romano Rana, che continua a sostenere il giornale nonostante le sfide economiche, riflette un profondo attaccamento alla comunità e un desiderio di preservare un’eredità di imparzialità e professionalità. Il sostegno dei lettori sarà cruciale per assicurare che “Il Biscegliese” possa continuare a essere una voce autorevole e un fedele cronista per le generazioni future, mantenendo viva la tradizione del giornalismo di qualità nella città di Bisceglie».