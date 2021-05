Coppia biscegliese in Vespa da Bisceglie a Milano per festeggiare lo scudetto

Da Bisceglie a Milano in Vespa. E’ questo il percorso che farà Paolo Papagni, assieme a sua moglie Rosy, coppia biscegliese pronta a raggiungere la Lombardia per festeggiare la vittoria dello scudetto conquistato dall’Inter.

Papagni, tesserato dell’Inter Club Bisceglie, coltiva oltre alla passione per il calcio, anche quella per la Vespa assieme a sua moglie. Un percorso lungo 900 chilometri, quello previsto, per un itinerario diviso in tappe durante le quali Paolo e sua moglie faranno visita con la loro Vespa px 125 ad altri Inter Club per festeggiare con una foto ricordo questo evento.

Un viaggio partito oggi e che terminerà domenica 23 maggio all’esterno dello stadio San Siro in occasione dell’ultima giornata di campionato di serie A. Una iniziativa originale alla quale l’Inter Club Bisceglie ha voluto partecipare omaggiando i due amici, ed i club che in questa settimana visiteranno, con delle maglie ricordo.

Queste le tappe del percorso: 1^ tappa lunedì 17 maggio: Bisceglie – Marina di San Salvo (CH) km: 197; 2^ tappa martedì 18 maggio: Marina di San Salvo – Sirolo (AN) km: 212: 3^ tappa mercoledì 19 maggio: Sirolo – Imola (BO) km: 205; 4^ tappa giovedì 20 maggio: Imola – San Nicolò (PC) km: 198; venerdì 21 maggio: sosta a San Nicolò; 5^ tappa sabato 22 maggio: San Nicolò – Corsico (MI) km: 74; 6^ tappa domenica 23 maggio: Corsico – Milano San Siro km: 7.