Contrasto alla povertà: a palazzo Tupputi tavolo aperto a cittadinanza

Favorire la “presa in carico integrata” di soggetti in situazione di povertà ed esclusione sociale, superando il mero assistenzialismo e favorendo progetti di accompagnamento per avviare processi di inclusione e possibili inserimenti lavorativi. Per perseguire questo obiettivo e continuare a dare seguito al protocollo di intesa firmato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano con Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, Centro per l’impiego dell’Ambito provinciale Bat e Centro Servizio al volontariato (CSV) San Nicola, oggi alle ore 18 a Palazzo Tupputi si terrà uno specifico tavolo aperto alla cittadinanza e in particolare a chiunque si occupi variamente di lotta alla povertà.

“Una call to action finalizzata alla sinergia e cooperazione come veicolo di inclusione sociale e contrasto alla povertà materiale ed educativa che si vincono se è l’intera Comunità a prendersene carico”, ha sottolineato Roberta Rigante, Assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie, invitando la cittadinanza a partecipare.