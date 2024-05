Lettore a Bisceglie24, “Accanto al mio terreno canile abbandonato discarica da 20 anni” / FOTO

Un vecchio canile abbandonato nell’agro biscegliese è il motivo che ha spinto un lettore biscegliese a contattare la redazione di Bisceglie24 per far sentire la sua voce.

“Chiedo alla vostra redazione – esordisce il cittadino al telefono – di aiutarmi a risolvere una questione che ormai da molto tempo non trova una soluzione. Da una trentina di anni sono proprietario di un terreno confinante con una struttura adibita a canile, collocata in una traversa di Strada Turturro in zona Lama Santa Croce. Questo canile da 20 anni è in totale stato di abbandono con problematiche racchiuse dalle caratteristiche della struttura. Sono presenti, infatti, numerose onduline con presenza di amianto. Un pericolo per l’ambiente – sottolinea il lettore – ma anche per la salute dei prodotti che coltivo. Nel corso degli anni, poi, il totale stato di abbandono ha trasformato il vecchio canile in una discarica a cielo aperto dove è presente materiale di risulta e immondizia”.

“Una situazione diventata insostenibile – evidenzia – per la quale nel corso degli anni ho fatto segnalazioni alle forze dell’ordine, ma senza alcun tipo di riscontro risolutivo alla fine. A tutto ciò nel periodo estivo si presenta un altro pericolo dato dalle sterpaglie che spesso prendono fuoco. Un pericolo per il mio raccolto, ma anche per l’incolumità di chi è presente in quella zona. L’augurio è che questo nuovo tentativo – conclude il lettore – possa portare finalmente alla risoluzione di un problema che perdura da troppi anni”.