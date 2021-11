Comune, Legambiente e scuola “don Puglisi” celebrano la XIV Giornata dell’Albero

“Insieme ai piccoli studenti, in un clima di gioia ed entusiasmo, abbiamo piantato alberi di ulivo, simbolo di pace, amore, speranza e della nostra terra meravigliosa”. Scrive così sulla pagina social istituzionale il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine della XIV giornata dell’albero celebrato anche in città grazie a Legambiente.

“Con loro abbiamo parlato dell’importanza di tutelare l’ambiente, di non inquinare, di rispettare la natura. Desidero ringraziare tutti i bimbi per i doni e soprattutto per l’infinito affetto che mi riempie il cuore di gioia Essere sindaco è un onore sempre, ma in queste occasioni lo è ancora di più”, ha evidenziato Angarano.

Legambiente Bisceglie, nell’ottica dell’organizzazione della giornata celebrativa, ha collaborato con il plesso delle scuole dell’infanzia e primaria “don Pino Puglisi”.

Presenti all’iniziativa, tenutasi nella mattinata di venerdì 19 novembre, oltre al sindaco Angarano, anche l’assessore alla pubblica istruzione Loredana Bianco, la dirigente del primo circolo didattico Marialisa Di Liddo e il presidente Legambiente Bisceglie Alessandro Di Gregorio.

“E’ solo la prima tappa di un progetto più duraturo”, spiega DI Gregorio, “Presto procederemo con la messa a dimora di piante e cespugli e con l’installazione di una staccionata realizzata con materiale di risulta e riciclabile”. Legambiente Bisceglie ha in cantiere un’iniziativa congiunta anche con l’IISS “Giacinto Dell’Olio”: nelle aree verdi saranno collocate piante donate da Legambiente tramite l’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali.